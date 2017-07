Windows 10: Neue Testversion bringt Android-Anbindung

Kann zum schnellen Teilen von Links genutzt werden – Weitere Features und iPhone-Support sollen folgen

Angesichts dessen, dass Windows am mobilen Markt keinerlei Rolle mehr spielt, sieht sich Microsoft derzeit nach neuen Strategien um. Und das heißt vor allem: Die Betriebssysteme anderer Hersteller offensiv zu unterstützen. Vor einigen Monate präsentiert Microsoft erstmals seine Pläne, wie künftig PC und Smartphone besser zusammenarbeiten sollen, nun kann das Ganze auch ausprobiert werden.

Android-Anbindung

Mit einer neuen Testversion von Windows 10 können nun Android-Smartphones mit dem Desktop-Betriebssystem verschränkt werden. Nach dem anfänglichen Setup lassen sich dann etwa Webseiten vom Smartphone an den PC schicken, um sie dort weiterzulesen. Auf der Android-Seite ist dafür die Installation der neuesten Version von "Microsoft Apps" vonnöten.

Die derzeitige Funktionalität stellt dabei nur einen Bruchteil von dem dar, was bis zur Veröffentlichung des "Fall Creators Update" von Windows 10 im September noch alles folgen soll. So ist etwa auch ein gemeinsames Clipboard in Entwicklung, zudem soll auch der iPhone-Support noch nachgereicht werden.

Cortana

Neuerungen bringt die aktuelle Insider Preview aber auch für Cortana. So können Ergebnisse für Wetter, Flugstatus oder auch Filme nun direkt im digitalen Assistenten dargestellt werden, also ohne auf den Browser wechseln zu müssen.

Die aktuelle Testversion steht derzeit ausschließlich über den "Fast Ring" von Microsofts Preview-Programm zur Verfügung. Wie immer sei dabei betont, dass solche Vorschauversionen nicht für den täglichen Einsatz geeignet sind, da hier zahlreiche Fehler zu erwarten sind. (red, 27.7.2017)