"The Sims 4" erscheint im November für PS4 und Xbox One

Vorbesteller erhalten mit einer Special Edition bereits vorab Zugang

Der vierte Teil der Life-Simulation-Reihe "The Sims" erscheint drei Jahre nach PC-Start nun auch für die aktuelle Konsolengeneration. Das Spiel erscheint am 17. November für PS4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten mit der Deluxe Party Edition bereits am 14. November Zugang, wie auf der offiziellen Seite angekündigt wurde.

Erster Konsolenport seit 2011

ea - electronic arts (deutsch) "The Sims 4": Konsolen Launch Trailer

Mit "The Sims 4" kommt erstmals seit 2011 ("The Sims 3: Pets") eine Konsolenfassung des Simulationsspiels in den Handel. Abonnenten des EA-Access-Programms auf der Xbox One können ab dem 9. November eine Testversion herunterladen und ausprobieren. Beim Kauf der Vollversion werden die Fortschritte aus der Demo übernommen. Die Deluxe Party Edition beinhaltet außerdem neue Party-Outfits, flammende Tiki-Bars und weitere Accessoires. (ke, 27.7.2017)