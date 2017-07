"Overwatch": Profispieler erhalten mindestens 50.000 Dollar Jahresgehalt plus Preisgeld

Weitere Details zur kommenden E-Sport-Liga bekannt gegeben

Profispieler und -spielerinnen der im Herbst startenden "Overwatch"-E-Sport-Liga erwartet ein Jahresgehalt von mindestens 50.000 Dollar inklusive Kranken- und Pensionsversicherung sowie eine Premienbeteiligung. So müssen Teams mindestens 50 Prozent der Preisgelder an ihre Spieler ausschütten. Die Vertragslaufzeit beträgt zumindest ein Jahr, das gab Spielhersteller Blizzard Entertainment in einer Aussendung bekannt.

Multinational

Die E-Sport-Liga zum Multiplayer-Shooter "Overwatch" feiert noch im Herbst ihren Auftakt und soll 2018 in eine reguläre Saison übergehen. Den Start machen sieben Teams aus Boston, New York, San Franciso, Los Angeles und Orlando sowie Shanghai und Seoul. Zwar werden Matches künftig lokal in diversen Stadien ausgetragen, doch steht es den Teams frei, Spieler und Spielerinnen aus Ländern rund um den Globus zu engagieren.

Ab 1. August dürfen die teilnehmenden Teams Spieler und Spielerinnen unter Vertrag nehmen. Der Kader mit sechs bis zwölf Köpfen muss bis zum 31. Oktober feststehen.

3,5 Millionen Dollar Preisgeld

Die Teams müssen den E-Sportlern neben dem Gehalt auch eine Unterkunft sowie Trainingsbereiche zur Verfügung stellen. Blizzard selbst verriet bislang noch nicht, wie viel man selbst in die Liga investieren wird, in der ersten Saison werden Preisgelder in der Höhe von insgesamt 3,5 Millionen Dollar ausgeschüttet werden. Dem erstplatzierten Team allein winken eine Million Dollar.

Weitere Informationen zur "Overwatch"-Liga werden im November zu Blizzards Hausmesse Blizzcon erwartet. Bis dahin dürfte auch bekannt werden, wann die ersten Matches ausgetragen werden. (zw, 27.7.2017)