Kartell-Chef in Mexiko gefasst

Alfonso "N" in Cancun festgenommen – Waffen und Drogen sichergestellt

Cancun – Der Chef des Golf-Kartells in der mexikanischen Urlaubsregion Cancun, Alfonso "N", ist von der Polizei festgenommen worden. Bei dem Schlag gegen das Golf-Kartell wurden von Polizei und Streitkräften zudem Waffen und Drogen sichergestellt, wie die Behörden mitteilten. Vor wenigen Tagen war der Polizei erst der Chef des rivalisierenden Kartells Jalisco Nueva Generación ins Netz gegangen.

Das Kartell, das mit Drogen und Schutzgelderpressungen viel Geld verdient, hatte zuletzt etwas an Macht eingebüßt. Derzeit sind das Sinaloa-Kartell und Jalisco Nueva Generacion die einflussreichsten kriminellen Organisationen in Mexiko. Durch die Verhaftung des langjährigen Chefs des Sinaloa-Kartells, Joaquín "El Chapo" Guzmán, und seine Auslieferung Anfang des Jahres an die USA, hatten Kämpfe um die Vorherrschaft der Clans auch in den Touristenzentren zugenommen.

Die Sicherheitslage in Mexiko hat sich in diesem Jahr stark verschlechtert. Im ersten Halbjahr wurden 12.155 Morde gezählt. Der Juni war dabei mit 2.234 Morden der gewalttätigste Monat in dem Land seit zwei Jahrzehnten. (APA, 27.7.2017)