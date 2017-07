18-Jähriger auf Jahrmarkt in USA gestorben

Sitzreihen lösten sich aus Fahrgeschäft – Sieben Personen verletzt

Washington – Tödlicher Unfall auf einem Jahrmarkt in Columbus im US-Staat Ohio: Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch (Ortszeit) in einem Fahrgeschäft ums Leben gekommen, wie örtliche Medien berichteten. Sieben weitere Personen seien verletzt worden, fünf von ihnen befänden sich im kritischen Zustand, sagten Feuerwehrleute dem Sender NBC24 Columbus.

Auf einem Amateurvideo war zu sehen, wie sich Sitzreihen aus einer Art Schaukel gelöst hatten, als sie nahe dem Boden war. Auf Anordnung von Gouverneurs John Kasich wurden die Fahrgeschäfte auf dem Ohio State Fair geschlossen. Der Jahrmarkt war erst am Mittwoch geöffnet worden. Er soll am 6. August enden. (APA, 27.7.2017)