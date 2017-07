Morgen-Update für Donnerstag, den 27.7.2017: Obamacare, Entscheidung zu Asylregeln und ÖFB-Frauen

Guten Morgen! Mit dem Nachrichtenüberblick starten Sie gut informiert in den Tag

[International] US-Senat lehnt Abschaffung von "Obamacare" vorerst ab

[Inland] FPÖ und Antisemitismus: Warum Johannes Hübner so sanft abtreten durfte

[Kommentar der anderen] Peter Pilz verabschiedet sich bei den Grünen. Sein Austrittsschreiben können Sie hier im Wortlaut lesen

[Wirtschaft] Verbrennungsmotoren vor Verbot: Österreich will nicht mitziehen

[Panorama] Entscheidung zu Asylregeln: Kroatien befürchtet hunderte Rückschiebungen

"Miss Steiermark": Tourismuswerbung mit nackter Steirerin und "Tuttln" hat nun ein Nachspiel



[Gesundheit] Neue Methode zur Eingrenzung des Todeszeitpunktes

[Fußball] ÖFB-Frauen nach 3:0 gegen Island im Viertelfinale der Europameisterschaft

[Reisen] Das sind die zehn weltbesten Inseln

[Wetter] Am Donnerstag überwiegen an der Alpennordseite die Wolken. Auch im Südosten startet der Tag bei ein paar Regentropfen trüb, tagsüber lockert es aber auf. Längere sonnige Phasen gehen sich aber nur in Osttirol und Oberkärnten aus. 17 bis 27 Grad



[Zum Tag] Am 27. Juli 1983 wurde mit 39,7 Grad im kärntnerischen Dellach im Drautal der heißeste Tag in Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Auch heuer kann man von einem rekordverdächtigen Sommerbeginn sprechen, der Juni 2017 war der zweitwärmste in der 251-jährigen Messgeschichte