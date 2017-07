Auböck über 800 m Kraul Final-Sechster

Der Wiener konnte sich im Finale nicht steigern. Gold geht an den Italiener Gabriele Detti

Budapest – Der Niederösterreicher Felix Auböck hat am Mittwoch bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest über 800 m Kraul Rang sechs belegt. In 7:51,20 Minuten verpasste der 20-Jährige seinen am Vortag im Vorlauf fixierten österreichischen Rekord um 1,94 Sekunden. Über 400 m Kraul war Auböck Fünfter gewesen. Über die 800-m-Distanz gewann der Italiener Gabriele Detti in 7:40,77. (APA, 26.7.2017)

Ergebnisse von den Langbahn-Bewerben der 17. Schwimm-Weltmeisterschaften in der Budapester Duna Arena vom Mittwoch:

Finali:

DAMEN:

200 m Kraul: 1. Federica Pellegrini (ITA) 1:54,73 Minuten – 2. Katie Ledecky (USA) und Emma McKeon (AUS) je 1:55,18

HERREN:

800 m Kraul: 1. Gabriele Detti (ITA) 7:40,77 (ER) – 2. Wojciech Wojdak (POL) 7:41,73 – 3. Gregorio Paltrinieri (ITA) 7:42,44 – 4. Henrik Christiansen (NOR) 7:44,21 – 5. Sun Yang (CHN) 7:48,87 – 6. Felix Auböck (AUT) 7:51,20 – 7. Florian Wellbrock (GER) 7:52,27 – 8. Zane Grothe (USA) 7:52,43

50 m Brust: 1. Adam Peaty (GBR) 25,99 Sekunden – 2. Joao Gomes Junior (BRA) 26,52 – 3. Cameron van der Brugh (RSA) 26,60

200 m Delfin: 1. Chad le Clos (RSA) 1:53,33 Minuten – 2. Laszlo Cseh (HUN) 1:53,72 – 3. Daiya Seto (JPN) 1:54,21