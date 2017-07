Poroschenko entzieht Saakaschwili die Staatsbürgerschaft

Oppositionspolitiker: Georgiens Ex-Präsident "gezwungen ukrainische Politik zu vergessen"

Kiew – Der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko hat seinem ehemaligen politischen Weggefährten und Georgiens Ex-Präsidenten Micheil Saakaschwili die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen und ihn damit womöglich zum Staatenlosen gemacht. Nachdem im Lauf des Mittwochs über diesen Schritt spekuliert worden war, bestätigte die ukrainische Migrationsbehörde am Abend diese Entscheidung.

Kritik kommt von Oppositionellen. Die Materialien in Bezug auf Saakaschwili, die von der Staatsbürgerschaftskommission der Präsidentschaftskanzlei ordnungsgemäß behandelt worden seien, seien von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft eingereicht worden und stammten von georgischen Behörden, heißt es in der Presseaussendung der ukrainischen Migrationsbehörde, die die Entscheidung nicht im Detail begründete.

Als Grundlage für die Entziehung der ukrainischen Staatsbürgerschaft bei Neoukrainern gelten die Angabe falscher Informationen sowie die Verwendung gefälschter Dokumente bei der Erlangung der ukrainischen Staatsbürgerschaft. Präsident Petro Poroschenko hatte dem georgischen Expräsidenten am 29. Mai 2015 die ukrainische Staatsbürgerschaft verliehen und ihn tags darauf zum Gouverneur der Region Odessa ernannt.

Nachdem sich Saakaschwili jedoch mit Poroschenko überwarf und heftige Korruptionsvorwürfe insbesondere gegen das Umfeld des ukrainischen Präsidenten erhob, trat er im November 2016 als Gouverneur zurück. Zuletzt befand sich der gebürtige Georgier im Dauerwahlkampfmodus und zeigte sichtliches Interesse, an einer weiteren politischen Karriere in der Ukraine. In seiner Heimat Georgien wird indes wegen Vorwürfen diverser Amtsvergehen nach Saakaschwili gefahndet, laut Medienberichten war ihm im Dezember 2015 zudem die georgische Staatsbürgerschaft entzogen worden.

Heftige Kritik am Staatsbürgerschaftsentzug kommt von liberalen Oppositionellen. "Das ist das Allerdümmste, was man sich vorstellen kann, und ein Zeichen von Schwäche, die den Präsidenten nicht schmückt. Dümmer war lediglich die Entscheidung Julia Timoschenko in der Zeit von Viktor Janukowitsch ins Gefängnis zu stecken", schrieb auf Facebook der ukrainische Parlamentsabgeordnete Mustafa Najem, der selbst in November 2013 die Maidan-Proteste mit einer Facebook-Nachricht losgetreten hatte.

Laut Angaben des ehemaligen Journalisten und nunmehrigen Parlamentsabgeordneten Sergej (Serhij) Leschtschenko hält sich Saakaschwili derzeit in den USA auf und könne somit nicht mehr in die Ukraine zurückkehren. Man würde ihn am Flughafen Boryspil verhaften und im ersten Flugzeug nach Georgien abschieben, spekulierte Leschtschenko. "Saakaschwili wird derart gezwungen Asyl in den USA zu beantragen und die ukrainische Politik zu vergessen", beklagte der Oppositionelle auf Facebook. (APA, 26.7.2017)