Austria muss gegen Zyprer endlich treffen

Taktgeber Holzhauser kehrt nach Sperre gegen Altach ins Team zurück, Wienern gelang in neuer Saison noch kein Treffer aus dem Spiel

Wien – Vier Tage nach dem misslungenen Bundesligaauftakt in Altach startet die Wiener Austria am Donnerstag (21.05 Uhr/live ORF eins) mit dem Heimspiel gegen AEL Limassol in die internationale Saison. Diese "zweite Chance" will der Vizemeister nutzen. Taktgeber Raphael Holzhauser: "Die Mannschaft ist auf keinen Fall verunsichert."

Ein erst im Elferschießen fixierter Cupsieg gegen Regionalligist Ebreichsdorf, dann die 0:3-Schlappe in Vorarlberg – "Es war ein ganz schlechter Start von uns", das streitet auch Holzhauser nicht ab. Er fehlte in Altach nach seiner Roten Karte im Cup.

Diesmal jedenfalls kann sich Trainer Thorsten Fink ("In der Europa League wird man die andere Austria sehen") auf seinen Spielmacher stützen. Larry Kayode, der bisher Trainingsrückstand hatte, dürfte erstmals in dieser Saison im Kader aufscheinen. Faktum ist, dass weder Kevin Friesenbichler noch Neuzugang Lukas Monschein bisher trafen, gegen Limassol sollen die ersten Pflichtspieltore der Saison her.

Anders wird das klare Ziel, zum zweiten Mal in Folge in die Gruppenphase einzuziehen, auch nicht zu erreichen sein. Die Gäste, Vierter der abgelaufenen Saison auf Zypern startet zwar erst Ende August in die Meisterschaft, hat aber bereits vier Pflichtspiele und damit zwei mehr als die Austria in den Beinen.

Gegen St. Joseph's aus Gibraltar und Progres Niederkorn aus Luxemburg hatte die Mannschaft des portugiesischen Trainers Bruno Baltazar keine Probleme, auch wenn man sich gegen die Luxemburger nicht gerade mit Ruhm bekleckerte. 2012/13 schaffte Limassol zum bisher einzigen Mal den Sprung in die Gruppenphase.

Austrias Co-Trainer Egbert Zimmermann sowie Chefscout Gerhard Hitzel waren beim 2:1-Heimsieg über Niederkorn vor Ort. Gerade die schnellen Außenspieler strahlten echte Gefahr aus. (APA, red – 26.7. 2017)

Europa League/3. Qualifikationsrunde/Hinspiel:

Austria Wien – AEL Limassol (Wien, Happel-Stadion, Donnerstag, 21.05 Uhr/live ORF eins, SR Antti Munukka/FIN). Rückspiel am Mittwoch, 2. August in Limassol

Austria: Hadzikic – Larsen, Westermann, Filipovic, Martschinko – Serbest – Tajouri, Holzhauser, Grünwald, Pires – Friesenbichler

Ersatz: Pentz – Kadiri, Blauensteiner, De Paula, Salamon, Monschein, Kayode

Es fehlen: Almer, Venuto (beide nach Kreuzbandriss rekonvaleszent)

Limassol: Vozinha – Airosa, Mitrea, Lafrance, Avraam – Soares, Nikolaou, Savane – Sassi, Arruabarrena, Mesca

Ersatz: Georgiou – Irhene, Arthur, Ilia, C. Kyriakou, Benitez, Mavrou

Der Aufsteiger steht im Europa-League-Playoff (Auslosung am 4. August, Spieltermine 17. und 24. August)