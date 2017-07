Mit dem frischen Geld will man expandieren

Das Wiener Start-up store.me hat vom Investor Rudolf Fries jun. ein "Investment in Millionenhöhe" erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Mit dem frischen Geld und einem umfassenden Netzwerk soll die rasche Expansion des Selfstorage-Betriebs in Österreich und Deutschland sichergestellt werden. Store.me betreibt eine Lagerplatzbörse und vier Lager in Wien. (APA, 26.7. 2017)