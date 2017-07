Basketballspiel "NBA 2K18" bringt fast fotorealistische Athleten

Diesjährige Auflage der Serie verspricht noch feinere Animationen

2K Games hat seine diesjährige Auflage seiner Basketballspielserie angekündigt und erste Screenshots zu "NBA 2K18" veröffentlicht, die die überarbeitete Grafik-Engine zur Schau stellen.

Gezeigt werden die fast fotorealistischen Modelle der Athleten Paul George, Demar Derozan und Isaiah Thomas, die von den kleinsten Narben bis zu den Tattoos und Achselhaaren naturgetreu nachgebildet wurden.

Im Vergleich zu "NBA 2K17" setzten die Entwickler diesmal offenbar mehr Wert auf eine realistische Animation von Gesichtsausdrücken, wie ein Vergleich des Youtube-Channels ShakeDown2012 zeigt. Bleibt nur zu hoffen, dass der Schweißfluss dieses Jahr auch so penibel simuliert wird wie im vergangenen Jahr. Auf den ersten Screenshots zu "NBA 2K18" sehen die Spieler noch kaum angestrengt aus.

News mit mehr spielerischer Substanz verspricht 2K in den kommenden Wochen. Dann soll es auch einen ersten Gameplay-Trailer geben. "NBA 2K18" erscheint am 15. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch und Windows PC.