Mit Realismus und Optimismus zur Überraschung

Altach-Trainer Schmidt sieht gegen die favorisierten Belgier für seine Mannschaft durchaus Optionen

Gent/Altach – Mit einem hohem Maß an Realismus gepaart mit einem Schuss Optimismus will Altach die Herausforderung KAA Gent in der dritten Runde der Europa League angehen. Die Vorarlberger gastieren am Donnerstag (20.30 Uhr) beim Dritten der belgischen Meisterschaft der Vorsaison. Trainer Klaus Schmidt nimmt die Außenseiterrolle an, sieht aber auch "Punkte, die für uns sprechen".

Einerseits vertraut der 49-Jährige, der bis auf die Langzeitverletzten Boris Prokopic und Andreas Lukse den gesamten Kader zur Verfügung hat, auf den erfolgreichen Saisonstart der Vorarlberger. "Wir nehmen viel Selbstvertrauen aus den bisherigen sechs Spielen mit." Altach ist in allen drei Bewerben weiter ungeschlagen, feierte am Wochenende mit dem 3:0-Heimsieg gegen den Vizemeister Austria Wien einen fulminanten Liga-Auftakt.

Zum anderen baut Schmidt auf das Plus an Spielpraxis. Die favorisierten Belgier, die mit dem Einzug in die Gruppenphase rechnen, starten erst am kommenden Wochenende in die Meisterschaftssaison. Diesen Vorteil will Schmidt nutzen. "Wir sind als Mannschaft bereit. Wir müssen geschlossen unsere Leistung abrufen", hoffte er auf die Fortsetzung des Erfolgslaufs.

Die Altacher haben ihr angepeiltes Ziel, die dritte Qualifikationsrunde, bereits erreicht. Die Reise soll aber noch nicht zu Ende sein. "An zwei guten Tagen ist jede Mannschaft zu schlagen." Umgesetzt soll das vor allem über eine Kontertaktik werden. Schmidt erwartet die Belgier, die in der letzten Saison nach einem Sieg über Tottenham bis ins Achtelfinale der EL vorgedrungen waren, vor allem mit sehr offensiv agierenden Außenverteidigern. Die sich dadurch bietenden Räume wollen die Vorarlberger bespielen.

Die Belgier, die zum ersten Mal gegen ein österreichisches Team antreten, liegen in der UEFA-Klubwertung auf dem 49. Platz, Altach steht auf dem 187. Rang. Die Bilanz österreichischer Klubs gegen belgische Gegner ist negativ. In 47 Spielen gelangen nur 16 Siege, 23-mal ging man als Verlierer vom Platz. Nichtsdestotrotz wollen sich die Altacher eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel eine Woche später erarbeiten, das aufgrund von UEFA-Auflagen am Innsbrucker Tivoli stattfinden wird. (APA, red – 26.7. 2017)

Qualifikation zur Europa League – 3. Runde, Hinspiel:

KAA Gent – SCR Altach (Ghelamco Arena, Gent, 20.30, SR Jaccottet/SUI). Rückspiel am Donnerstag, 3. August in Innsbruck – der Aufsteiger steht im Europa-League-Play-off (Auslosung am 4. August, Spieltermine 17. und 24. August)

Gent: Kalinic – Gigot, Mitrovic, Machado – Marcq, Andrijasevic, Dejaegere, Kubo – Simon, Koita, Sylla

Ersatz: Rinne – Asare, Verstraete, Matton, Raskin, Coulibaly, Einbrom

Altach: Kobras – Lienhart, Zech, Netzer, Galvao – Piesinger – Ngamaleu, Nutz, Salomon, Gebauer – Ngwat-Mahop

Ersatz: Dmitrovic – Janeczek, Zwischenbrugger, Schreiner, Sakic, Dobras, Aigner

Es fehlen: Lukse (nach Schulter-OP), Prokopic (rekonvaleszent)