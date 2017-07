An welchem Endgegner haben Sie sich die Zähne ausgebissen?

Bossfights sind epische, taktisch ausgeklügelte Herausforderungen für Gamer. Doch welchen Gegner fanden Sie zu ermüdend, zu kompliziert, zu schwierig?

Sie sind die letzte Aufgabe eines Dungeons, finales Hindernis einer langen Odyssee oder überraschende Hürden auf dem Weg zum gesteckten Ziel: Endgegner. Sie erfordern zum einen taktisches Geschick, um besiegt werden zu können. Manche Bosse können erst dann ins Jenseits geschickt werden, hat man die richtige Waffe im Gepäck. Und wieder andere Gegner erfordern vom Spieler, dass alle im Game erlernten Fähigkeiten eingesetzt werden, um zu obsiegen.

Ein gut designter Bosskampf kann viel zu einem gelungenen Spielerlebnis beitragen: Herausfordernd, sodass sich nach dem Bezwingen ein Glücksgefühl einsetzt, aber nicht nervenzerrend, sodass der Endgegner zur unlustigen Qual verkommt und man das Spiel links liegen lässt.

Von Schatten-Link bis Mike Tyson

Jeder Gamer ist dem einen oder anderen Endgegner gegenübergetreten, der ihn alle Ressourcen gekostet, taktisches Vermögen oder gar Cheats abverlangt hat. Für den Autor hat sich Dark Link aus dem Wassertempel in "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" im Kopf als härtester Gegner festgesetzt. Tausend Tode wurden gegen die Schattenversion des Helden gestorben, bevor ein Sieg errungen werden konnte.

legendary super mario Kampf gegen Mike Tyson in "Punch Out".

In "Metal Gear Solid" konnte zum Beispiel Psycho Mantis die Attacken des Spielers vorhersehen – und schien beinahe unbezwingbar. Die Finalgegner in der "Mortal Kombat"-Reihe sind ebenso Ehrfurcht erbietende Feinde wie der Yellow Devil in "Mega Man" oder Mike Tyson im Pixel-Boxspiel "Punch Out". In einem Spiel, das ohnehin als eines der härtesten Games aller Zeiten gilt, sind Ornstein und Smough nur das Tüpfelchen auf dem schweren i in "Dark Souls". Beide Feinde gleichzeitig zu attackieren führt zum unausweichlichen virtuellen Tod. Und wie der GameStandard berichtete, brauchte es 654 Versuche, um den härtesten Gegner in "WoW", den Dämon Kil'jaeden, zu besiegen.

lightning leo Kampf gegen Ornstein und Smough.

Welcher Endgegner war für Sie der härteste?

An welchem Boss sind Sie verzweifelt? Bei welchem Gegner haben Sie mehrere Anläufe gebraucht? Haben Sie auf Hinweise oder Cheats im Internet zurückgegriffen, um einen Boss zu besiegen? Konnten Sie einen Feind einmal gar nicht erst besiegen? (rec, 31.7.2017)