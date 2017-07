Swap-Prozess: Schaden für Staatsanwalt "Fädenzieher"

Urteil für Freitag erwartet. Staatsanwalt beantragte Schuldsprüche für alle Angeklagte und unbedingte Haft für Bürgermeister Schaden und Ex-Finanzlandesrat Raus.

Salzburg – "Der hier aufgezogene Nebel hatte viele Gesichter", leitete Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic sein Schlussplädoyer am Mittwoch im Prozess um die Übertragung von Swaps von der Stadt an das Land Salzburg ein. Alle Angeklagten hätten ihre Sach- und Fachkunde kleingeredet. "Nur Monika Rathgeber wurde hoch gelobt und alles ihr in die Schuhe geschoben", betonte Adamovic. Doch die ehemalige Budgetreferatsleiterin sei nicht die Magierin, die alle Verluste wegzaubern könne.

Für den Staatsanwalt ist Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) der "Fädenzieher" der Übertragung und den Vertuschungshandlungen gewesen. Er habe aufgrund der bevorstehenden Wahlen alles getan, damit keiner davon Wind bekommt. Die Verhandlung habe gezeigt, dass es zumindest drei Treffen gab, bei denen Schaden und der ehemalige Finanzlandesrat Othmar Raus (SPÖ) über die Derivate gesprochen haben. Adamovic forderte eine Strafe, bei der eine bedingte Strafnachsicht nicht mehr möglich ist. Also mehr als zwei Jahre. Dieselbe Strafbemessung forderte er für Raus, den Adamovic als "politisches Bindeglied" bezeichnete.

Anträge abgewiesen

Die zahlreichen Anträge der Verteidiger im Prozess um die Übertragung von Swaps von der Stadt an das Land Salzburg waren zuvor vom Schöffensenat abgewiesen worden. Es werden weder weitere Zeugen geladen noch ein neuer Gutachter beauftragt oder die Lebenserfahrung der Richter und Schöffen mit dem Kapitalmarkt dargelegt. Damit wurde das Beweisverfahren geschlossen.

Richterin Anna-Sophia Geisselhofer begründete die Ablehnung eines neuen Gutachters auch mit einer Verfahrensbeschleunigung. Ein neuer Gutachter würde Zeit für das Aktenstudium benötigen, der Prozess könnte somit frühestens im Frühjahr 2018 weitergehen. Es unterliege der freien richterlichen Beweiswürdigung, ob ein neuer Gutachter notwendig sei. Das Gutachten von Christian Imo war in weiten Teilen unschlüssig geblieben, auch ein Verbesserungsversuch sei gescheitert.

Am Freitagnachmittag ist mit einem Urteil zu rechnen. Seit 6. Juni läuft der Prozess. Monika Rathgeber und ein früherer Mitarbeiter sind der Untreue beschuldigt, Bürgermeister Heinz Schaden, Ex-Finanzlandesrat Othmar Raus (beide SPÖ), Finanzhofrat Eduard Paulus und zwei Stadtbeamte sind wegen Beitrags zur Untreue angeklagt. Eine Verurteilung Schadens würde zu vorgezogenen Bürgermeisterwahlen in der Stadt Salzburg führen. (Stefanie Ruep, 26.7.2017)