Härtester "WoW"-Gegner nach 654 Versuchen bezwungen

Gilde Method meisterte Dämon Kil'jaeden auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad

654 Anläufe benötigte das erste Team an Spielern, bis es den bislang härtesten Endgegner in "World of Warcraft" schlussendlich doch bezwingen konnte. Bereits am 16. Juli verkündete die Gilde Method, den Dämon Kil'jaeden in dem "Das Grabmal des Sargeras" auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad erlegt zu haben. Nun wurde eine Aufzeichnung des erfolgreichen Raids veröffentlicht.

Die finale Konfrontation dauerte dann nicht länger als 15 Minuten, doch erforderte sie ein hohes Maß an Koordination und Teamplay, um von dem überstarken Widersacher nicht erneut in die ewigen Jagdgründe geschickt zu werden. Umso erfreuter zeigten sich die Mitglieder letzten Endes über ihre bis dahin einmalige Leistung. (red, 26.7.2017)