Polizisten erhalten tausende iPhones und eigenen Messenger

Über einen Dienst-Messenger sollen Dateien und Fotos ausgetauscht werden, eigene Apps für Polizeiarbeit

Österreichische Polizisten erhalten ab September iPhones und iPads. Das Innenministerium hat 6.500 Smartphones und 3.500 Tablets bei Apple bestellt. Auf diesen Geräten soll es mobile Anwendungen für die Polizeiarbeit geben, etwa einen dienstlichen Messenger, mit dem Dateien und Fotos versandt werden können. Dieser wird laut Innenministerium von A1 bereitgestellt werden. Außerdem gibt es eine App für Personen-und Fahrzeugkontrolle. In Zukunft sollen Anwendungen für Tatortfotos, Notizen und Fahndungen folgen.

Bislang private Geräte verwendet

Ein Problem in der bisherigen Praxis war, dass "mitunter private Geräte und nicht sichere Anwendungen für dienstliche Zwecke" verwendet worden sind, sagt Generalmajor Jürgen Doleschal im Magazin "Öffentliche Sicherheit", das vom Innenministerium produziert wird. Die private Nutzung der Dienst-iPhones wird Polizisten explizit erlaubt. Am Smartphone dürfen frei Apps installiert werden, am iPad soll es hingegen eine "Whitelist" an Anwendungen geben, die erlaubt sind.

Cobra testet

Momentan wird der Polizei-Messenger von rund 600 Bediensteten des Einsatzkommandos Cobra getestet. Ein "Mobile Device Management" soll verhindern, dass dienstliche Daten vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sind. "Alle mit dienstlichen Apps erzeugten Daten werden auf zentralen Servern des Innenministeriums abgelegt", heißt es im Magazin "Öffentliche Sicherheit". Details zur technischen Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen wurden noch nicht bekanntgegeben.

Datenschutz

Die Sicherheit von polizeilichen Daten bei gleichzeitiger Nutzerfreundlichkeit für Anwender ist eine heikle Materie. Erst am Dienstag wurde etwa ein Polizist verurteilt, weil er seinem Schwager polizeiinterne Informationen weitergegeben hatte. Auch einer Tante soll er Informationen über laufende Ermittlungen verraten haben. (fsc, 26.7.2017)