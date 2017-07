Russland fordert harte Reaktionen auf US-Sanktionen

Nach der Einigung im US-Repräsentantenhaus über erweiterte Sanktionen gegen Russland fordert Moskau "schmerzhafte" Antwort

Moskau/Washington – Russland hat die vom US-Repräsentantenhaus beschlossenen US-Sanktionen verurteilt und als Hindernis für eine Normalisierung der Beziehungen bezeichnet. Die Regierung in Moskau müsse eine "schmerzhafte" Antwort vorbereiten, teilte Konstantin Kosatschjow, ein prominentes Mitglied des Oberhauses, am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit.

Der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass: "Die Unterzeichner und Befürworter dieses Gesetzesentwurfs unternehmen einen schwerwiegenden Schritt dahingehend, die Möglichkeiten einer Normalisierung der Beziehungen zu Russland zu zerstören." "Tatsächlich wird eine weitere Verschlechterung der bilateralen Zusammenarbeit unausweichlich", meinte auch Kosatschjow.

Das Repräsentantenhaus hatte am Dienstag die Strafmaßnahmen ungeachtet der Vorbehalte von Präsident Donald Trump mit klarer Mehrheit bewilligt. Es gab lediglich drei Gegenstimmen. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss es der Senat verabschieden und der Präsident unterzeichnen. Trump, der zuletzt auf bessere Beziehungen zu Russland gesetzt hat, könnte sein Veto einlegen.

Mit den Sanktionen, die vor allem dem Energiebereich gelten, soll Russland für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, die Unterstützung der syrischen Regierung im Bürgerkrieg sowie für mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl bestraft werden.

Missfallen in Europa

In dem Entwurf geht es in weiten Teilen eher um die Konkretisierung bestehender als um neue Strafmaßnahmen. Trotzdem dürften die Investoren die Botschaft hören. Die marode russische Wirtschaft wird das weiter belasten.

In Europa stößt der Alleingang der USA auf Widerstand. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte am Montag, man sorge sich um die Energieunabhängigkeit und Sicherheitsinteressen der EU. Kritiker unterstellen den USA, mit dem Vorgehen gegen russische Gasexporte Marktanteile für eigenes Flüssiggas sichern zu wollen. In dem Gesetzesentwurf drücken die Abgeordneten etwa ihre Ablehnung der geplanten Gasleitung Nord Stream 2 aus, die von Russland nach Deutschland führen soll.

Unter Umständen auch OMV betroffen

Sollten die Sanktionen tatsächlich verhängt werden, könnte auch die OMV betroffen sein. Der österreichische Öl- und Gaskonzern zählt wie die Voestalpine zu den Gazprom-Partnern bei der Errichtung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Auch Berlin befürchtet Folgen für die Nord-Stream-2-Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland liefern soll. Kanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel haben die USA davor gewarnt, ohne Abstimmung mit den Partnern zu handeln.

In diesem Fall dürften sie sich ausnahmsweise der Unterstützung von Trump sicher sein. Er gerät mit dem Beschluss immer weiter in den Schlamassel der Russland-Affäre. Wegen möglicher geheimer Absprachen zwischen der Trump-Kampagne und Russland ermitteln inzwischen ein vom FBI beauftragter Sonderermittler und mehrere Parlamentsausschüsse. Der Verdacht: dass es bei den Kontakten um Wahlmanipulation, aber auch um die Aufhebung von Sanktionen ging. (APA, red, 26.7.2017)