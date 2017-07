EuGH: Massenflucht wie 2015 und 2016 setzt Dublin-System nicht außer Kraft

Richter entscheiden: Kroatien muss Asylwerber aus Österreich prüfen – EuGH fordert, dass Ungarn und die Slowakei Flüchtlinge aufnehmen

Luxemburg/Wien – Juristisch betrachtet geht es um Einzelfälle: Zwei Afghanen und ein Syrer klagten vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg (EuGH). Der Syrer reiste über Kroatien ein und stellte schließlich einen Asylantrag in Slowenien, die Afghanen in Österreich. Beide Länder waren der Ansicht, dass laut Dublin-Verordnung Kroatien dafür verantwortlich ist, weil es das Erstaufnahmeland ist. Die Anwälte der Betroffenen hingegen argumentierten, die Dublin-Regelung sei hinfällig gewesen, weil viele Grenzen in Europa geöffnet wurden und Kroatien die Durchreise gestattet habe.

Der EuGH hat nun am Mittwoch entschieden (siehe PDF): Kroatien ist für die Asylanträge der drei Betroffenen zuständig. Die Richter erklärten, dass das Überschreiten der Grenze von Kroatien nach Österreich beziehungsweise Slowenien ohne erforderliches Visum "illegal" gewesen sei.

Die kroatischen Behörden hatten die Beförderung der Flüchtlinge bis an die Grenze zwischen Kroatien und Slowenien übernommen, um ihnen zu helfen, sich in andere EU-Staaten zu begeben und dort internationalen Schutz zu beantragen.

Dublin-Abkommen weiterhin gültig

Schlussfolgerung aus diesem Urteil: Die Grenzöffnungen in den Jahren 2015 und 2016, die mit Notlagen in den jeweiligen EU-Ländern begründet wurden, waren laut EuGH rechtswidrig. Die außergewöhnlichen Flüchtlingsbewegungen sahen die Richter nicht als Grund an, vom Dublin-Abkommen abzugehen. EU-Staaten dürfen sich aber freiwillig für aufgenommene Flüchtlinge zuständig erklären, erklärte der EuGH und billigte damit indirekt die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, denn Eleanor Sharpston, Generalanwältin beim EuGH, war in ihren Schlussanträgen Anfang Juni der Meinung, dass Österreich beziehungsweise Slowenien für die Asylanträge zuständig seien. Ihr Argument: Ein illegaler Grenzübertritt liegt nicht vor, wenn EU-Staaten an den Außengrenzen der Union, die mit einem Massenzustrom konfrontiert seien, den Flüchtlingen gestatteten, ihr Hoheitsgebiet zu durchqueren, um in ihr eigentliches Zielland zu kommen. Die Schlussanträge sind für den EuGH nicht verbindlich, geben aber in der Regel die Richtung der finalen Entscheidung vor. In diesem Fall war dem aber nicht so.

Ungarn und Slowakei sollen Flüchtlinge aufnehmen

Außerdem zeichnet sich in Sachen EU-Flüchtlingsquoten eine juristische Niederlage für Ungarn und die Slowakei ab. Generalanwalt Yves Bot empfahl am Mittwoch, die Klagen der beiden Länder gegen die Umverteilung von Migranten aus Italien und Griechenland abzulehnen. Meistens folgen die Luxemburger Richter der Empfehlung ihres Gutachters. Ein Urteil dazu könnte ab September fallen.

Bot empfahl, die Klagen abzuweisen, weil das Abkommen "wirksam und in verhältnismäßiger Weise" dazu beitrage, dass Griechenland und Italien die Folgen der Flüchtlingskrise von 2015 bewältigen können.

Die Regierungen in Budapest und Bratislava klagen gegen den Beschluss vom September 2015 zur Umverteilung von bis zu 120.000 Flüchtlingen. Sie waren damals ebenso wie Tschechien und Rumänien im Kreis der EU-Staaten überstimmt worden.

Österreich weigerte sich lange, Flüchtlinge über das EU-Umverteilungsprogramm aufzunehmen, sagte dann aber vor mehreren Wochen Italien zu, 50 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufzunehmen. Dies soll in zwei Tranchen von 15 Personen und einer weiteren von 20 Flüchtlingen erfolgen.

Auch formlose Asylanträge gelten

Schließlich gab es am Mittwoch noch ein weiteres Urteil des EuGH zum Thema Flüchtlinge. Diese dürfen demnach ihre Anträge auf internationalen Schutz auch formlos stellen. Mit dem Eingang eines Schriftstücks bei den zuständigen Behörden beginnen demnach die im EU-Asylrecht vorgesehenen Fristen, auf die sich der Antragsteller berufen kann. Dies entschieden die Luxemburger Richter zu einem Fall aus Deutschland.

Er könnte für Deutschland erhebliche Bedeutung haben. Denn in der großen Flüchtlingswelle 2015 und 2016 stellten sehr viele Asylbewerber zunächst nur formlose Anträge. Nun ist klar, dass damit Fristen für Rechtsschutz ausgelöst wurden.

Es geht in dem Fall um einen Mann aus Eritrea, der im September 2015 über Italien nach Deutschland eingereist war. Deutschland sieht nach den sogenannten Dublin-Regeln der EU Italien für das Asylverfahren in der Pflicht. Der Mann klagt jedoch gegen seine Rückführung, weil Deutschland die nach EU-Regeln gültige Frist von drei Monaten für den Antrag an Italien verpasst habe.

Bestätigung für formlosen Antrag erhalten

Der Mann hatte bereits im September 2015 in Bayern einen formlosen Antrag auf Schutz gestellt und dafür auch eine schriftliche Bestätigung erhalten. Das Bundesamt für Migration übermittelte sein Gesuch an Italien aber erst im August 2016, nach dem förmlichen Antrag des Eritreers. Der EuGH erklärte nun, dass bereits der erste, formlose Antrag ausschlaggebend sei.

Es sei "nicht erforderlich, dass das zu diesem Zweck erstellte Schriftstück eine ganz bestimmte Form hat oder zusätzliche, für die Anwendung der in der Dublin-III-Verordnung festgelegten Kriterien oder gar für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz in der Sache relevante Informationen enthält", befanden die Richter. (ksh, APA, 26.7.2017)