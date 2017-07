Media-Saturn-Eigner steigt in französischen Markt ein

Ceconomy sichert sich 24 Prozent von Fnac Darty

Der Media-Saturn-Eigner Ceconomy steigt bei dem Elektronikhändler Fnac Darty ein und bekommt damit einen Fuß in den französischen Markt. Ceconomy übernehme für 452 Mio. Euro einen Anteil von 24 Prozent an Fnac Darty, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die deutsche Holding werde damit größter Anteilseigner der Kette.

Start in eine neue Ära

"Für Ceconomy ist dieser Schritt nach der Abspaltung von der Metro Group ein mehr als vielversprechender Start in eine neue Ära als eigenständiges Unternehmen", erklärte Ceconomy-Chef Pieter Haas. Ceconomy war Teil des Handelsriesen Metro, der in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten wurde. Größte Beteiligung der Ceconomy ist Europas größter Elektronikhändler Media-Saturn. Haas hatte bereits angekündigt, dass Ceconomy nach der Aufteilung auch durch Zukäufe wachsen wolle. (APA, 26.7. 2017)