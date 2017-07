Afghanische Armee eroberte Stadt von Taliban zurück

Bei heftigen Kämpfen wurden 70 Kämpfer getötet und 50 afghanische Soldaten befreit

Kabul – Die afghanische Regierung hat nach offiziellen Angaben eines der drei jüngst von den Taliban überrannten Bezirkszentren zurückerobert. Die Hauptstadt des Bezirks Kohistan sei seit Dienstagnacht wieder in den Händen der Regierung, bestätigte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Dawlat Waziri, am Mittwoch.

Ein Provinzratsmitglied, Mohammed Sami Khaierchwah, bestätige die Rückeroberung und sagte, die Sicherheitskräfte hätten 70 Talibankämpfer getötet und rund 50 afghanische Soldaten befreit, die von den Taliban umzingelt worden waren. Acht Soldaten seien verletzt worden. Eigene Opferzahlen oder die von Gegnern werden von allen Kriegsparteien in Afghanistan oft verzerrt dargestellt.

Kontrolle der Taliban dehnt sich aber aus

Innerhalb von drei Tagen hatten die Taliban seit dem Wochenende die Zentren der Bezirke Kohistan in Fariab (Nordwesten), Taiwara in Ghor (Zentralafghanistan) und Janichel in Paktia (Osten) erobert. Sie wollen in diesem Jahr so viele Bezirke wie möglich unter ihre Kontrolle bringen. Die Armee erobert viele Bezirkshauptstädte über kurz oder lang wieder zurück. Dennoch dehnt sich die Kontrolle der Taliban weiter aus. Nach Angaben des US-Militärs waren schon im November rund elf Prozent des Landes in ihrer Gewalt oder von ihnen beeinflusst.

Seit Freitag gab es weitere Anschläge und Kämpfe in Badakhshan, Kunduz und Baghlan im Norden sowie in Kandahar und Helmand im Süden. Bei dem zehnten großen Anschlag in Kabul seit Jänner waren am Montag mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. (APA, 26.7.2017)