EuGH kippt geplantes Fluggastdaten-Abkommen mit Kanada

Teile des Abkommens verstoßen gegen EU-Grundrechte, so der Europäische Gerichtshof

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Mittwoch entschieden, dass das geplante Abkommen zur Übermittlung von Fluggastdaten an Kanada teils gegen die EU-Grundrechte verstößt. Beanstandete Bestimmungen müssen noch einmal überarbeitet werden.

Ältere Abkommen könnten gekippt werden

Nun ist es denkbar, dass auch bereits bestehende Abkommen mit den USA und Australien sowie die neue EU-Richtlinie zur Fluggastdatenspeicherung noch einmal auf den Prüfstand müssen. Für Datenschützer wäre dies ein Grund zum Jubeln. Sie sind seit langem der Auffassung, dass die EU bei der Speicherung, Nutzung und Verarbeitung sensibler Daten zu weit geht. Befürworter der Regelungen argumentieren hingegen, dass diese dem Kampf gegen Terrorismus oder schwere grenzüberschreitende Kriminalität dienten.

Engere Bestimmungen gefordert

Der Generalanwalt am EuGH hatte sich zuletzt in Teilen auf die Seite der Datenschützer geschlagen und dafür plädiert, einzelne Bestimmungen in dem geplanten EU-Kanada-Abkommen für unvereinbar mit europäischen Grundrechten zu erklären. Zu ihnen gehört auch die geplante Ermächtigung Kanadas, europäische Fluggastdaten auch ohne konkreten Anlass für fünf Jahre zu speichern.

Zu den sogenannten Fluggastdaten gehören all diejenigen Informationen, die von Fluggesellschaften im Buchungsprozess sowie beim Check-in gespeichert werden. Das sind neben dem Namen des Reisenden zum Beispiel Angaben zum Gepäck, die Sitznummer und Zahlungsdaten wie die Kreditkartennummer. (fsc, APA, 26.7.2017)