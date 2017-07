Daimler legt gute Zahlen vor und schweigt zu Kartellvorwürfen

Der Umsatz des deutschen Konzerns legte um sieben Prozent zu. Der Ifo-Chef sieht den Autoabsatz nicht gefährdet

Stuttgart – Der deutsche Autobauer Daimler legt trotz der Debatte über Dieselmanipulationen und Fahrverbote weiter kräftig zu. Grund sei vor allem der zuletzt starke Pkw-Absatz bei Mercedes-Benz, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf rund 41,2 Milliarden Euro.

Unterm Strich verdiente Daimler rund 2,51 Milliarden Euro nach 2,45 Milliarden im zweiten Quartal 2016. Überschattet wird die Halbjahresbilanz vom Vorwurf, Daimler und andere deutsche Autohersteller hätten über Jahre hinweg illegale Absprachen getroffen. Der Konzern bezeichnet das als Spekulation und schweigt ansonsten.

Ifo-Chef sieht Autoabsatz nicht gefährdet

Der Kartellverdacht gegen deutsche Autobauer wird Ifo-Präsident Clemens Fuest zufolge nicht zu Absatzeinbrüchen führen. "All diese Firmen produzieren trotz allem ja gute Autos", sagte der Chef des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk. "Die waren in der Vergangenheit zwar vielleicht etwas teurer für Konsumenten als sie hätten sein müssen, aber der Autoabsatz ist da nicht unmittelbar bedroht." Auch nach Bekanntwerden des Abgasskandals bei Volkswagen sei dort der Verkauf weiter gut gelaufen.

Den Ruf der Hersteller sieht Fuest allerdings beschädigt: "Ganz interessant ist die Wirkung an den Finanzmärkten, da sind die Autoaktien um insgesamt etwa zehn Milliarden gefallen", so der Experte. Mögliche Strafzahlungen und Entschädigungen könnten die Konzerne verkraften. "Die haben ja gute Gewinne gemacht in der Vergangenheit und die würden das schon zahlen können. Das sind schon sehr große Firmen, die auch hohe Belastungen tragen können."

Die EU-Kommission geht dem Verdacht illegaler Absprachen von VW, Audi, Porsche, Daimler und BMW nach. Der "Spiegel" berichtete, die Autobauer hätten sich seit den 90er-Jahren in mehr als 60 Arbeitskreisen über Technik, Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgestimmt. (APA, Reuters, 26.7.2017)