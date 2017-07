Russisch-chinesisches Manöver in der Ostsee beginnt

Litauen kündigt an, die Übung genau zu beobachten

Kaliningrad – Erstmals üben russische und chinesische Kriegsschiffe gemeinsam in der Ostsee. An dem Manöver "Maritime Zusammenarbeit 2017" nähmen drei chinesische Marineschiffe teil, sagte ein Sprecher der Baltischen Flotte Russlands der Agentur Tass. Die aktive Phase der Übung sollte demnach am Dienstag mit Artillerieschüssen auf Ziele in der Luft und auf dem Wasser beginnen.

Am Mittwoch sollten die Manöver fortgesetzt werden, wie das Ministerium im Voraus mitteilte. Die chinesischen Schiffe waren am Freitag im Hafen von Baltijsk, dem Sitz der Baltischen Flotte, eingetroffen.

Das EU- und NATO-Mitglied Litauen kündigte an, die Übung genau zu beobachten. Vize-Verteidigungsminister Vytautas Umbrasas sagte der Agentur BNS zufolge, die Regierung in Vilnius erwarte, dass das Manöver den Regeln des internationalen Seerechts folge und keine wirtschaftliche Aktivitäten in der Ostsee beeinträchtigte. Zuvor hatte Außenminister Linas Linkevicius im Juni gesagt, dass China durch die Teilnahme an der Militärübung mit Russland möglicherweise zu Spannungen in der Ostseeregion beitragen könnte. (APA, dpa, 25.7.2017)