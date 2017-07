Djokovic verletzt: Federer gehört die Zukunft

Der Serbe muss wohl wegen einer Ellbogenverletzung eine längere Tennispause einlegen

Belgrad – In der Tennisszene wird spekuliert, dass Novak Djokovic eine lange Pause einlegen könnte, um seinen verletzten rechten Ellbogen auszuheilen. Es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass der 30-jährige Serbe nicht nur die am 28. August in New York beginnenden US Open auslässt, sondern diese Saison gar keine Turniere mehr bestreitet. Klarheit soll es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Belgrad geben.

Nun hat der serbische Daviscup-Arzt Zdenko Milinkovic der Zeitung Sportski Zurnal gesagt, Djokovic leide an einer Knochenprellung im Ellbogen und könnte daher sechs bis zwölf Wochen ausfallen. Damit würde Djokovic wohl für den Rest des Jahres nicht mehr wettkampfmäßig zum Schläger greifen. Milinkovic gilt als Intimus, er verriet auch, dass Djokovic einen Spezialisten in Toronto aufgesucht habe. "Das macht mir als Freund große Sorgen", sagte Milinkovic dem Bericht zufolge. Djokovic musste im Wimbledon-Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Berdych zu Beginn des zweiten Satzes aufgeben. Gut einen Monat zuvor war er im Paris-Viertelfinale an Österreichs Dominic Thiem gescheitert – es lag nicht am Ellbogen.

Eine Pause à la Roger Federer würde für den langjährigen Weltranglisten-Leader, der auf Platz vier abgerutscht ist, nicht nur aus medizinischen Gründen Sinn machen. Der 68-fache Turniersieger würde auch Zeit erhalten, seine verfahrene Coachingsituation zu bereinigen. Djokovic trennte sich Ende des vergangenen Jahres von Boris Becker und im Frühling vom Rest seiner Entourage. In Paris und Wimbledon fungierte Andre Agassi als Teilzeitcoach. Der US-Amerikaner scheint aber nicht gewillt zu sein, wieder regelmäßig um die Welt zu reisen. Djokovic wird in den nächsten Wochen übrigens zum zweiten Mal Vater, auch das spricht für eine Pause oder auch mehrere Papamonate.

Murray und die Hüfte

Er ist nicht der einzige Tennisprofi, der sich mit hartnäckigen Verletzungen herumplagt. Der Weltranglisten-Erste Andy Murray litt in Wimbledon sichtlich unter Hüftproblemen und scheiterte im Viertelfinale. Auch der Termin seiner Rückkehr auf die Tour ist derzeit offen. So dürfte in den kommenden Monaten Melbourne- und Wimbledon-Triumphator Federer oder French-Open-Sieger Rafael Nadal an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren. Die zwei Spieler also, die vor einem Jahr eine lange Pause eingelegt haben und nun fit und frisch sind. Federer wird am 8. August 36 Jahre alt, Nadal ist 31. (red, 25.7.2017)