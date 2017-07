Nach antisemitischen Anspielungen: FPÖ-Mandatar Hübner tritt nicht mehr an

Freiheitlicher Abgeordneter war wegen antisemitischer Anspielungen in der Kritik

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Johannes Hübner tritt bei der Nationalratswahl im Oktober nicht mehr an. Vergangene Woche wurden antisemitische Anspielungen des Nationalratsabgeordneten auf einer Rechtsextremen-Versammlung in Deutschland im Juni 2016 durch einen STANDARD-Bericht öffentlich. Hübner stand seitdem in der Kritik. Auf oe24.TV erklärte Hübner am Dienstag, dass er nicht mehr für den Nationalrat kandidieren werde. Wie Hübner betonte, sei er zu diesem Schritt von niemandem gedrängt worden. Er werde auch erst jetzt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darüber informieren.

Hübner will seiner Partei nicht schaden, deshalb habe er sich zum Rücktritt entschieden. Es sei "bedauerlich", dass der Rücktritt nicht aus sachlichen Gründen passiert sei. Hübner sieht eine "beinharte Zerstörungsstrategie", man habe ein Wort "herausgeklaubt" und aus diesem eine "Todschlagkampagne" gemacht. Er wolle nun das "Trommelfeuer gegen die FPÖ" verhindern und seiner Partei ein freies Spiel ermöglichen. (red, 25.7.2017)