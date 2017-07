Festival Glatt & Verkehrt: Finale mit Blues

Donny McCaslin und Ranky Tanky beim Kremser Musikfestival

Das Kremser Musikfestival Glatt & Verkehrt biegt diese Woche auf seine Zielgerade ein. Der Auftritt von Helge Schneider am Mittwoch in der Sandgrube bei den Winzern von Krems ist ausverkauft, für den restlichen Konzertreigen bis inklusive Sonntag gibt es noch Karten, etwa für die Donny McCaslin Group am Samstag.

npr music

Der kalifornische Saxofonist ist noch in dramatischen Momenten sanft, was ihm einen Job für David Bowies letztes Album Black Star einbrachte. Live interpretiert der 50-Jährige immer wieder Songs des im Vorjahr verstorbenen Popstars. McCaslin tritt im Rahmen des Programmschwerpunkts Inside My Head auf.

Diesen bringt die US-Formation Ranky Tanky zu seinem Höhepunkt. Ranky Tanky stammen von den Sea Islands, die den US-Bundesstaaten South Carolina, Georgia und Florida vorgelagert sind. Die Abgeschiedenheit des Insellebens erhielt die Kultur der dorthingenötigten afrikanischen Sklaven.

ranky tanky

Ranky Tanky leben die kreolische Gullah-Kultur, reichern sie um bluesgetränkte Hymnen und Spirituals an, die Sängerin Quiana Parler emotionsgeladen und im Verband der fünfköpfigen Formation vorträgt. Ranky Tanky gibt es seit gut 20 Jahren, doch erst heuer hat die mitreißende Liveband ihr Debütalbum veröffentlicht. Ihr Auftritt bei Glatt & Verkehrt ist gleichzeitig ihre Österreich-Premiere. (flu, 25.7.2017)