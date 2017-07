Lunacek: Pilz "ein Solotänzer, der das Rampenlicht liebt"

Für die Spitzenkandidatin der Grünen ist der Ex-Parteifreund nach "einer Entfremdung von grünen Werten" ein "politischer Mitbewerber wie jeder andere"

Wien – Die Grünen gehen nun aktiv in die Konfrontation mit ihrem ehemaligen Abgeordneten Peter Pilz. Dieser gab ja am Dienstag bekannt, mit einer eigenen Liste bei der Nationalratswahl im Oktober anzutreten. Damit sei "nun endgültig ein Schlussstrich gezogen", wird Lunacek in einer Aussendung zitiert. Pilz sei jetzt "ein politischer Mitbewerber wie jeder andere". Der "Entfremdungsprozess" zwischen Pilz und den Grünen sei vor allem in Menschensrechtsfragen sichtbar geworden.

Für Lunacek ist "völlig unklar", wofür Pilz' neue Liste steht. Inhaltliche Konflikte mit seinen am Dienstag präsentierten Mitstreitern – der rote Tierschützer Sebastian Bohrn Mena, die Flüchtlingshelferin Stephanie Cox, Frauenrechtsaktivistin Maria Stern und Ex-VKI-Chefjurist Peter Kolba – seien programmiert. Die Grünen seien eine breite Bewegung, Pilz dagegen "ist und bleibt ein Solotänzer, der das Rampenlicht liebt und die One-Man-Show braucht", sagt Lunacek. (red, 25.7.2017)