Raiffeisen Bank International erhöht Gewinn

Ein Konzerngewinn im zweiten Quartal von rund 365 Millionen Euro wird erwartet

Wien – Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) hat nach der Fusion mit ihrer Mutter Raiffeisen Zentralbank einen Gewinnsprung gemacht. Für das zweite Quartal werde ein Konzerngewinn von rund 365 Millionen Euro erwartet, teilte das in Osteuropa aktive Institut am Dienstag überraschend mit.

Im Vorjahresquartal habe der Gewinn bei 125 Millionen Euro gelegen. Das Geschäft der RZB ist seit Jahresbeginn vollständig in der RBI enthalten.

Die RBI begründete den Gewinnsprung vor allem damit, dass deutlich weniger für faule Kredite zurückgelegt werden musste. Im ersten Halbjahr schrumpften die Risikovorsorgen auf rund 75 Millionen Euro nach 403 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Den vollständigen Halbjahresbericht will die RBI am 10. August veröffentlichen. Den Ausblick will die Bank anpassen, hieß es ohne konkrete Angaben. (Reuters, 25.7.2017)