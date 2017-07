Polizei fing entlaufene Vogelspinne in Wien ein

Aus einer privaten Haltung entkommen – Sie soll ins Haus des Meeres übersiedeln

Wien/Vösendorf – Die Polizei hat in Wien-Meidling eine entlaufene Vogelspinne eingefangen. Ein Passant hatte das Tier am Dienstagvormittag auf einem Gehsteig vor einem Wohnhaus entdeckt. "Spider-Man" stammt vermutlich aus einer privaten, unzureichend gesicherten Haltung und soll nun in die Pflegestation des Vereins "Blauer Kreis" im Haus des Meeres übersiedeln, teilte der Wiener Tierschutzverein (WTV) mit.

Als die Polizisten eintrafen, hatte es sich die Spinne bereits unter einem Auto gemütlich gemacht. Sie bargen das Tier mit Schutzhandschuhen, sicherten es in einer Box und brachten es ins Tierschutzhaus nach Vösendorf. "Ein herzliches Dankeschön an die mutigen Beamten. Ohne die tierliebe Hilfe von Einsatzkräften wie Polizei und Feuerwehr könnten wir unsere tägliche Arbeit nicht verrichten", sagte WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Bei der entlaufenen Spinne handelt es sich um eine Rote-Chile-Vogelspinne (Grammostola rosea), die eine Körperlänge von fünf bis sieben Zentimetern erreicht. Ihr Biss ist mit einem Wespen- oder Hornissenstich vergleichbar. (APA, 25.7.2017)