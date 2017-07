LG Display investiert massiv in Produktion von Flexi-Bildschirmen

Firma nimmt in den kommenden Jahren 13,5 Mrd. Dollar in die Hand

Der südkoreanische Elektronikzulieferer LG Display setzt mit einer milliardenschweren Investition auf die wachsende Nachfrage nach biegsamen Bildschirmen. In den kommenden drei Jahren sollten 13,5 Mrd. Dollar (11,59 Mrd. Euro) in die Produktion von Screens mit organischen Leuchtdioden (OLEDs) gepumpt werden, kündigte der Apple-Zulieferer am Dienstag an.

Mehr Gewinn

Solche Bildschirme würden auch verstärkt für Fernseher sowie für Anwendungen in der Autobranche benötigt. Der weltgrößte Produzent von Flüssigkristall-Bildschirmen teilte zudem mit, dass er den operativen Gewinn im zweiten Quartal auf umgerechnet 618 Mio. Euro etwa verachtzehnfachen konnte. (Reuters, 27.7. 2017)