Zentraler Mittelfeldspieler war schon für Grödig in der Bundesliga

St. Pölten – SKN St. Pölten hat das zentrale Mittelfeld mit Martin Rasner verstärkt. Der 22-Jährige, der zuletzt bei Heidenheim in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga engagiert war, kehrt somit in die höchste heimische Spielklasse zurück, wo er für Grödig bereits 33 Spiele bestritt. Damit sind nach derzeitigem Stand "nur" noch 20 ÖFB-Legionäre in der zweiten deutschen Liga engagiert. (APA, 25.7.2017)