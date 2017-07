"GTA 5" bis "Minecraft": Welche Spielwelt ist am größten?

Die größten Maps der Videospielgeschichte in einer Übersicht

Die Größe einer Videospielwelt ist nie ausschlaggebend für den Unterhaltungswert eines Spiels. Dennoch lassen es sich Entwickler nicht nehmen, bei neu erscheinenden Titeln damit zu werben. Bei Rollenspielen und Open-World-Rennspielen mag dies kein unwesentlicher Faktor sein.

Die Frage nach der größten Spiele-Map nahm sich auch Youtuber und Blogger Alvaro Gracia Montoya zu Herzen: Der Spieleenthusiast hat auf seinem Channel "Metal Ball Studios" ein Video veröffentlicht, in dem die größten Maps der Videospielgeschichte verglichen werden. Wir haben die Karten samt Flächengröße in einer Liste zusammengefasst.

Nicht einbezogen wurden jedoch Weltraum-Games wie "No Man's Sky", "Elite Dangerous" oder "Eve: Online", die mit ihren simulierten Universen in einer anderen Liga spielen. Diese heben sich, was den Umfang angeht, deutlich von Werken ab, die ausschließlich auf einer Map auf einem Planeten spielen.

foto: gta 3

"GTA 3" – 9 km2

foto: gta vice city

"GTA Vice City" – 14 km2

foto: mafia

"Mafia" – 31 km2

foto: gta san andreas

"GTA San Andreas" – 36 km2

foto: the elder scrolls 5: skyrim

"Skyrim" – 37 km2

foto: fallout 3

"Fallout 3" – 39 km2

foto: the elder scrolls 4: oblivion

"Oblivion" – 41 km2

foto: red dead redemption

"Red Dead Redemption" – 41 km2

foto: far cry 3

"Far Cry 3" – 46 km2

foto: far cry 2

"Far Cry 2" – 80 km2

foto: gta 5

"GTA 5" – 81 km2

foto: the witcher 3: wild hunt

"The Witcher 3: Wild Hunt" – 135 km2

foto: world of warcraft

"World of Warcraft" – 207 km2

foto: superman returns

"Superman Returns" – 207 km2

foto: operation flashpoint: dragon rising

"Operation Flashpoint: Dragon Rising" – 350 km2

foto: burnout paradise

"Burnout Paradise" – 518 km2

foto: true crime: los angeles

"True Crime: Los Angeles" – 621 km2

foto: just cause 2

"Just Cause 2" – 1.036 km2

foto: asheron's call

"Asheron's Call" – 1.295 km2

foto: test drive unlimited

"Test Drive Unlimited" – 1.600 km2

foto: the crew

"The Crew" – 5.000 km2

foto: fuel

"Fuel" – 14.400 km2

foto: guild wars nightfall

"Guild Wars Nightfall" – 38.850 km2

foto: the elder scrolls 2: daggerfall

"The Elder Scrolls 2: Daggerfall" – 161.600 km2

foto: minecraft

"Minecraft" – 4.096.000.000 km2

Das bemerkenswerte an dieser Liste: "Minecraft" hat mit 4.096.000.000 km2 ca. das Achtfache der Erdoberfläche. Diese beträgt 510.100.000km2. Damit besitzt "Minecraft" bis dato die mit Abstand größte Spielewelt überhaupt. Allerdings ist zu beachten, dass die Map vollständig zufallsgeneriert ist. Die relativ einfache Blockdarstellung macht die Umsetzung ebenfalls deutlich einfacher als es bei detailliert modellierten Games wie "GTA 5" der Fall ist. (ke, 25.7.2017)