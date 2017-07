Eltern gaben juristischen Streit um Baby Charlie auf

Bub leidet an Erbkrankheit, die zu irreparablen Schädigungen führt

London – Die Eltern des schwerkranken Baby Charlie haben in Großbritannien den juristischen Streit um das Schicksal ihres Kindes aufgegeben. Das sagte ein Anwalt der Eltern am Montag nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA in London.

Das Baby leidet an einer seltenen Erbkrankheit, die unter anderem zu irreparablen Schäden am Gehirn führt. Es muss künstlich beatmet und ernährt werden. Die Ärzte fordern, dass Charlie in Würde sterben soll. Die Eltern wollen ihn ursprünglich für eine experimentelle Therapie in die USA bringen. (APA, dpa, 24.7.2017)