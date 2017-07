Sozialer Mobilfunker goood mietet sich bei A1 ein: Start im September

Zehn Prozent der Grundgebühr gehen an gemeinnützige Organisationen

Der soziale Mobilfunker goood mietet sich in das Netz von A1 ein. Das teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Der Start erfolgt im kommenden September.

Welt verbessern

In Deutschland ist goood schon seit einigen Monaten aktiv dabei "die Welt zu verbessern" . Dafür gehen zehn Prozent der Grundgebühr an gemeinnützige Organisationen, wobei Kunden selbst entscheiden, welche Projekte sie unterstützen möchten. Mit diesem Konzept und vergleichsweise niedrigen Tarifen will man auch in Österreich Kunden gewinnen. Geplant sind Kooperationen mit Organisationen wie der Caritas, Rotes Kreuz oder Greenpeace bis hin zur lokalen Freiwilligen Feuerwehr.

goood network

Hinter goood steckt ein maßgeblich eine Gruppe ehemaliger Manager der Telekom Austria, sie in den letzten Monaten in Österreich Geld via Crowdfunding und Förderungen eingesammelt haben. (sum, 24.7. 2017)