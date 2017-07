Im zweiten Spiel nach Comeback gegen Argentinier Schwartzman ausgeschieden

Hamburg – Andreas Haider-Maurer ist wie erwartet auch in seinem zweiten großen Turnier nach seiner 19-monatigen Verletzungs-Auszeit gleich zum Auftakt ausgeschieden. Der 30-jährige Niederösterreicher, der zuletzt in Wimbledon sein Comeback gegeben hatte, musste sich beim ATP-500-Turnier in Hamburg dem argentinischen Sandplatz-Spezialisten Diego Schwartzman nach 75 Minuten mit 2:6, 3:6 beugen. (APA, 24.7.2017)