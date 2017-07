Badeverbot in Weiden am Neusiedler See aufgehoben

Die Bakterienbelastung ist laut AGES-Prüfbericht wieder im Normbereich

Weiden am See – Das Badeverbot im Seebad von Weiden am Neusiedler See ist am Montag aufgehoben worden. Eine Probenziehung am Wochenende habe ergeben, dass keine Gesundheitsgefahr mehr bestehe, gab die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See bekannt. Die Qualität des Badegewässers sei als ausgezeichnet einzustufen. Am Freitag war ein Badeverbot wegen Bakterienbelastung im Seebad verhängt worden.

Die aktuelle Probe habe laut Prüfbericht der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit bei Enterokokken einen Wert von 195 ergeben, was dem Normbereich entspreche, teilte die Bezirkshauptmannschaft mit. Der Grenzwert war zuvor deutlich überschritten worden. Die Ursache dafür lasse sich nicht hundertprozentig festlegen, sagte Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch. Eine mögliche Erklärung würden Wasservögel darstellen.

Keine Auffälligkeiten

Der Großteil der Badegäste habe sich an das Badeverbot gehalten, Strafen seien nicht ausgestellt worden, so Lentsch. Bei den anderen Messstellen am Neusiedler See gebe es keine Auffälligkeiten. Das Wasser werde wöchentlich überprüft. (APA, 24.7.2017)