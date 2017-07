Griechenland plant Fünfjahresanleihe

Rückkehr an die Kapitalmärkte rückt näher

Athen – Griechenlands Rückkehr an die Kapitalmärkte rückt näher. Der Eurostaat habe ein Konsortium aus sechs Banken damit beauftragt, eine Fünfjahresanleihe auf den Weg zu bringen, wie der Thomson-Reuters-Branchendienst IFR am Montag unter Berufung auf eine der Banken berichtete. Zu den Konsortialbanken gehören demnach die Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs und HSBC.

Es wäre die erste Schuldenaufnahme seit 2014, als Griechenland sich zweimal über den Kapitalmarkt Geld besorgte, bevor es wieder Finanzierungsprobleme gab. Zuletzt hatte auch der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, das Land gedrängt, die Rückkehr an den Finanzmarkt vorzubereiten. Das dritte Hilfspaket von bis zu 86 Miliarden Euro endet im August 2018. (APA, Reuters, 24.7.2017)