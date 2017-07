Balearen wollen Mietwagen-Limit wegen Touristenbooms

Ab 2018 soll auf Inseln wie Mallorca oder Ibiza die Anzahl der Mietautos beschränkt werden. Allerdings ist derzeit unklar, wie viele überhaupt unterwegs sind

Die Regionalregierung der Balearen will vom kommenden Jahr an eine Höchstgrenze für die Zahl der Mietwagen auf Inseln wie Mallorca und Ibiza festlegen. Laut den Plänen des zuständigen Tourismusministeriums soll das Limit von April bis Oktober gelten, den Monaten, in denen die meisten Touristen auf die Inseln strömen, berichtete die Zeitung "Diario de Mallorca" am Montag.

Langjährige Forderung

Umweltschützer fordern schon länger eine solche Begrenzung, zumal gerade Mallorca von Jahr zu Jahr einen größeren Besucherboom erlebt. Allerdings müsse zunächst einmal geklärt werden, wie viele Mietwagen überhaupt auf den Straßen unterwegs seien.

Hohe Dunkelziffer

Nur 20 der insgesamt 140 Autovermieter hätten dem Ministerium bisher die Zahl ihrer Autos mitgeteilt, obwohl laut einem Dekret aus dem Jahr 2015 alle Unternehmen dazu verpflichtet wären. Bekannt sei eine Zahl von rund 41.300 Mietwagen – geschätzt werde aber, dass die Gesamtzahl bei mindestens 100.000 liege, schrieb die Zeitung. Eine Studie soll nun zunächst klären, wie viele Mietfahrzeuge auf den einzelnen Inseln unterwegs sind – und wie viele ihnen mit Blick auf Umweltschutz und Infrastruktur pro Monat zumutbar sind. (APA, red, 24.7.2017)