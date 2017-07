Telltale Games kündigt "Batman: The Enemy Within" an

Die Zweite Staffel des Point-and-Click-Adventures kommt am 8. August in den Handel

Telltale Games, Warner Bros. Interactive und DC Entertainment schicken die Fledermaus in die zweite Runde: Mit "Batman: The Enemy Within" erscheint eine neue Staffel des Abenteuers, die wieder in fünf Episoden gegliedert ist. Die Erste erscheint bereits am 8. August und erscheint für PC, MacOS, PS4, Xbox One. Die Android- und iOS-Versionen folgen im Laufe des Jahres.

Im Oktober wird die PS4- und Xbox One-Version mit einer speziellen "Season Pass Disc" im Handel erhältlich sein. Diese enthält die ersten beiden Episoden des Spiels und außerdem alle weiteren, die nach ihrer Erscheinung heruntergeladen werden können.

Auch für neue Spieler geeignet

In der neuen Staffel erwarten Bruce Wayne und seinen Alter Ego diverse Herausforderungen: Der Riddler kehrt nach Gotham City zurück, während ein skrupelloser Regierungsagent in der Stadt eintrifft. Der Joker bekommt ebenfalls einen prominenten Auftritt. In diesen Zeiten muss Batman seine Verbündeten mit Bedacht wählen.

batman arkham videos "Batman: The Enemy Within" Trailer

In "Batman: The Enemy Within" ist der Einfluss der Entscheidungen aus der ersten Staffel optional. Somit können sich auch neue Spieler ins Abenteuer stürzen, ohne den Vorgänger absolviert zu haben. Die zweite Staffel wird außerdem eine neue Multiplayer-Funktion namens "Crowd Play" beinhalten. Diese erlaubt Spielern, Freunde und Familie in die Geschichte miteinzubinden. Mit jedem online-fähigen Mobilgerät können diese helfen, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen.

Die englischen Synchronschauspieler Troy Baker (als Bruce Wayne und Batman) und Anthony Ingruber (als Joker) kehren in Staffel Zwei zurück. Weitere Darsteller wurden noch nicht bestätigt. (ke, 25.7.2017)