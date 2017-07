Freunderlwirtschaft: Japans Premier Abe in der Kritik

Soll "hinter den Kulissen" Bekanntem bei der Ernennung zum Abteilungschef an einer Universität geholfen haben

Tokio – Der japanische Premierminister Shinzo Abe soll seinen politischen Einfluss missbraucht haben, um einem Bekannten bei der Einrichtung einer Universitätsabteilung zu helfen. Das Büro des Premierministers habe "hinter den Kulissen" für die Ernennung von Kotaro Kake zum Chef der Abteilung für Tiermedizin an der Okayama University of Science gewirkt, sagte ein ehemaliger Minister am Montag.

Medienberichten zufolge sollen Regierungsmitarbeiter vor der Ernennung Kakes zudem das Bildungsministerium unter Druck gesetzt haben. Abe bestritt die Vorwürfe vor dem Ausschuss. Er sei weder von seinem Bekannten um Hilfe gebeten worden, noch habe er Regierungsmitglieder angewiesen, die Universität im südwestjapanischen Imabari bei der Einrichtung der Abteilung zu begünstigen.

Nach einer Reihe von Skandalen steht Abes rechtskonservative Regierung innenpolitisch unter Druck. Bei der Kommunalwahl in Tokio Anfang Juli hatte seine Liberaldemokratische Partei eine historische Niederlage erlitten. Die Zustimmung für den Premier ist Umfragen zufolge auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt im Dezember 2012 gesunken. (APA, dpa, 24.7.2017)