Sebastian Ofner nun drittbester Österreicher

Thiem weiter Siebenter und Race-Dritter – Melzer-Brüder verloren viel an Boden

London – Keine Verschiebungen in den Top Ten gab es in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste der Herren sowohl im ATP-Ranking als auch im Race. Bei den Damen fiel Johanna Konta um drei Ränge auf Platz sieben zurück, davon profitierte u.a. Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza als nunmehrige Vierte.

Dominic Thiem, der kommende Woche beim ATP-500-Turnier in Washington wieder in die Tour einsteigt, ist weiterhin Siebenter bzw. Race-Dritter. Im ATP-Ranking büßten die Melzer-Brüder an Boden ein: Der derzeit verletzte Jürgen rutschte um 22 Positionen auf Platz 147, Bruder Gerald um 34 Plätze an die 166. Stelle zurück. Damit ist Sebastian Ofner als nun 155. bereits drittbester Österreicher. (APA, 24.7.2017)

Tennis-Weltranglisten von Montag, 24. Juli:

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 7.750 Punkte

2. (2) Rafael Nadal (ESP) 7.465

3. (3) Roger Federer (SUI) 6.545

4. (4) Novak Djokovic (SRB) 6.325

5. (5) Stan Wawrinka (SUI) 6.140

6. (6) Marin Cilic (CRO) 5.075

7. (7) Dominic Thiem (AUT) 4.030

8. (8) Kei Nishikori (JPN) 3.740

9. (9) Milos Raonic (CAN) 3.310

10. (10) Grigor Dimitrow (BUL) 3.160

Weiter:

147. (125) Jürgen Melzer (AUT) 384

155. (156) Sebastian Ofner (AUT) 357

166. (132) Gerald Melzer (AUT) 327

279. (268) Michael Linzer (AUT) 184

Race (Top 8 bei World-Tour-Finale in London/12. bis 19.11.): 1. Nadal 7.095 * – 2. Federer 6.545 * – 3. Thiem 3.345 – 4. Wawrinka 3.150. * fix qualifiziert

Doppel: 1. (1.) Marcelo Melo (BRA) 9.220 – 2. Henri Kontinen (FIN) 7.850 – 3. John Peers (NZL) 7.530 – 4. Lukasz Kubot (POL) 7.200. Weiter: 20. Oliver Marach 2.970 – 54. Alexander Peya 1.515 – 60. Julian Knowle 1.368 – 82. Philipp Oswald (alle AUT) 1.047

DAMEN:

1. (1) Karolina Pliskova (CZE) 6.855

2. (2) Simona Halep (ROU) 6.670

3. (3) Angelique Kerber(GER) 5.975

4. (5) Garbine Muguruza (ESP) 4.990

5. (6) Elina Switolina (UKR) 4.935

6. (7) Caroline Wozniacki (DEN) 4.780

7. (4) Johanna Konta (GBR) 4.750

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.500

9. ( 9) Venus Williams (USA) 4.157

10. (10) Agnieszka Radwanska (POL) 3.985

Weiter:

157. (162) Barbara Haas (AUT) 348

278. (271) Julia Grabher (AUT) 179