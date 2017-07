Polnischer Präsident Duda kündigt Veto gegen Justizreform an

Die von der Regierung durchs Parlament gepeitschte Reform ist damit gescheitert: Das Veto kann von der PiS alleine nicht überstimmt werden

Warschau – Im Streit über die polnische Justizreform stellt sich Präsident Andrzej Duda gegen die konservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Duda kündigte am Montag sein Veto gegen die Reform an, die in der Nacht auf Samstag im Senat die letzte Parlamentshürde genommen hat.

Die Gesetze zum Obersten Gerichtshof und zum Landesrichterrat müssten geändert werden, sagte das Staatsoberhaupt am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Das Gesetz zum Obersten Gerichtshof stärke nicht das Gerechtigkeitsgefühl der Bevölkerung, sagte Duda. Der Stellvertretender Ministerpräsident Polens, Mateusz Morawiecki (PiS) zeigte sich in einer ersten Stellungnahme enttäuscht und gleichzeitig überrascht.

Die Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Warschau verfolgt derzeit mit einer Reihe von Gesetzen das Ziel, ihren Einfluss auf die Justiz des Landes zu vergrößern. Beide Parlamentskammern, Sejm und Senat, hatten zuletzt einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem der Oberste Gerichtshof des Landes unter Regierungskontrolle gestellt werden soll: Der Justizminister sollte demnach künftig Richter am Höchstgericht entlassen und ernennen können. Zudem sollte das derzeit von der Regierungspartei PiS beherrschte Parlament künftig auch über die Besetzung des Landesrichterrats, ein Verfassungsorgan zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz, entscheiden.

Dominante PiS

Beide Parlamentskammern werden von der PiS dominiert, von der auch Duda unterstützt wird. Das Gesetz soll es der Regierung unter anderem ermöglichen, Richter am Obersten Gerichtshof zu entlassen und zu ernennen.

Duda hatte das Gesetz schon im Vorfeld kritisiert, dass er nun tatsächlich von seinem Vetorecht Gebrauch macht, kommt trotzdem überraschend. Im Regelfall unterzeichnet der Präsident die vom Parlament ausgefertigten Gesetze binnen 21 Tagen. Um sein Veto zu überstimmen, bedarf es einer Mehrheit von drei Fünfteln der anwesenden Abgeordneten im Parlament. Dort sitzen insgesamt 460 Abgeordnete. Für eine Drei-Fünftel-Mehrheit wären also 277 Abgeordnete bei voller Besetzung notwendig. Die PiS hat 235 Abgeordnete. Die Reform ist damit vorerst gescheitert.

Wochenlange Proteste

Gegen die Reform haben in den vergangenen Wochen zehntausende Menschen protestiert. In der Hauptstadt Warschau und hundert weiteren Städten zogen auch am Sonntagabend Menschen mit Kerzen vor Gerichtsgebäude. Die Demonstranten, die sich in Warschau vor dem Obersten Gerichtshof versammelten, riefen unter anderem "Freie Gerichte" und "Freiheit, Gleichheit, Demokratie". Sie forderten Duda auf, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen.



Die nationalkonservative Regierung verfolgt mit einer Reihe von Gesetzen das Ziel, ihren Einfluss auf die Justiz zu vergrößern. Unter anderem soll das Parlament künftig über die Besetzung des Landesrichterrats entscheiden. Bereits nach ihrem Amtsantritt im November 2015 hatte die Regierung unter Ministerpräsident Beata Szydło in die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts eingegriffen und die Ernennung von fünf Verfassungsrichtern rückgängig gemacht.

Die EU-Kommission hat Polen zuletzt mit Sanktionen gedroht, die bis zum Entzug von Stimmrechten auf europäischer Ebene führen könnten. Anfang 2016 hatte sie bereits ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen eingeleitet. (red, Reuters, 24.7.2017)