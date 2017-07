Royer bei New York Red Bulls weiter in Topform

Tor und Assist beim 3:0-Sieg in Minneapolis – Steirer hält bereits bei acht Meisterschaftstreffern

Minneapolis – Daniel Royer befindet sich in der Major League Soccer weiter in Topform. Der 27-jährige Steirer war am Wochenende beim 3:0 (1:0)-Sieg der New York Red Bulls in Minneapolis gegen Minnesota United mit einem Tor und einem Assist Matchwinner. Schon am Donnerstag hatte er beim 5:1-Heimsieg über San Jose Earthquakes mit einem Doppelpack im Finish geglänzt.

Gegen Minnesota erzielte der Ex-Austrianer mit seinem achten MLS-Saisontor in der 16. Minute die Führung.

new york red bulls

In der 67. Minute sorgte Royer für die passende Vorarbeit zum 2:0 des Engländers Bradley Wright-Phillips.

new york red bulls

Die New York Red Bulls liegen damit als Fünfter der Eastern Conference weiter auf Playoff-Kurs. (APA, 24.7.2017)