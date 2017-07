Viennale-Chef Hans Hurch gestorben

Der Leiter des Wiener Filmfestivals erlitt am Sonntag in Rom einen Herzinfarkt

Wien – Hans Hurch, seit 1997 Direktor des Wiener Filmfestivals Viennale, ist am Sonntag in Rom völlig überraschend an einem Herzversagen gestorben. Hurch, der am 18. Dezember seinen 65. Geburtstag gefeiert hätte, habe sich zu einem Arbeitstreffen mit dem Regisseur Abel Ferrara in der italienischen Hauptstadt aufgehalten, teilte Viennale-Geschäftsführerin Eva Rotter am Montag mit.

"Es ist für uns alle ein Schock und großer Verlust und menschlich sehr schwer zu verkraften. Wir werden unser Möglichstes tun, um die diesjährige Viennale in seinem Sinne zu gestalten", hieß es in einer Stellungnahme des Viennale-Teams. "Wir möchten unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme der Familie und den Freunden aussprechen."

20 Jahre lang Festivaldirektor

Hurch prägte das heimische Film- und Festivalgeschehen seit langem. Seit 1997 war der ehemalige Filmjournalist Direktor der Viennale. "Ich bin nicht die Viennale. Ich mache die Viennale nicht alleine, auch wenn ich sie sehr geprägt habe", hatte er betont, als sein Vertrag noch einmal bis Ende 2018 verlängert wurde.

Geboren am 18. Dezember 1952 in Schärding in Oberösterreich, hatte Hurch bereits als Kind ein ausgeprägtes Interesse am Film. Im örtlichen Rex- und dem Froschauer-Kino sah er Kurzfilme mit Charlie Chaplin oder Buster Keaton. Als beide Lichtspielhäuser zusperrten, fand er als Jugendlicher zum Filmklub im nahen Passau, wo er dank der wöchentlichen Reihe "Der besondere Film" die wichtigsten Werke der Filmgeschichte kennenlernte.

Ab 1971 studierte er Kunstgeschichte, Philosophie und Archäologie an der Universität Wien, ab 1976 schrieb er für die Wiener Stadtzeitung "Falter", daneben organisierte er Filmreihen und Retrospektiven. Von 1986 bis 2000 war er Regieassistent und Mitarbeiter bei Theater- und Filmarbeiten von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet, von 1990 bis 1992 arbeitete er mit der Dokumentarfilmerin Astrid Johanna Ofner zusammen.

Kritisch und politisch

Nach einigen Jahren in Berlin ging Hurch nach Wien zurück, wo er vom Bundesministerium für Wissenschaft und Kunst zum Kurator des Projekts "hundertjahrekino" bestellt wurde. Anlässlich des 100. Geburtstags des Kinos verantwortete er Ausstellungen und Filmschauen, setzte aber weniger auf einmalige Großevents denn auf breit gestreute Impulse und langfristige Strukturverbesserungen, um die Zukunft des Kinos zu fördern und zu sichern.

1997 trat er sein Amt bei der Viennale an, die unter seiner Leitung ein international beachtetes und begeistert angenommenes Festival wurde. "Die besten Jahre seines Lebens" habe er dem Festival gegeben, sagte Hurch im ORF-Interview 2015. "Wobei manche sagen, die Viennale hat mir auch ihre besten Jahre gegeben."

Wollte 2018 als Viennale-Chef aufhören

"Mit 2018 ist meine Arbeit wirklich zu Ende", hatte Hurch, der sich nicht nur in seinen Eröffnungsreden immer wieder pointiert und kritisch zu politischen und kulturpolitischen Themen äußerte, vor zwei Jahren versichert. Sein Posten hätte Mitte 2017 ausgeschrieben werden sollen.

Als langjähriger Viennale-Direktor und Kulturmanager "hat er wie kein anderer für den Film in Österreich gebrannt. Sein streitbares Engagement für den Film wird mir fehlen", erklärte Kulturminister Thomas Drozda. Als "großen Verführer des Films und eine facettenreiche Persönlichkeit" würdigten Wiens Bürgermeister Michael Häupl und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny den Verstorbenen in einer Aussendung. Die Stadt werde Hans Hurch ein ehrenhalber gewidmetes Grab zur Verfügung stellen, kündigte der Kulturstadtrat an.

Nachbesetzung

Die Ausschreibung der Viennale-Direktion ab Ende 2018 war in Vorbereitung und hätte demnächst veröffentlicht werden sollen. Ob die Ausschreibung nun adaptiert und bereits die Leitung des Festivals 2018 umfassen soll, werde man nun in Ruhe überlegen, hieß es auf Nachfrage aus dem Büro Mailath-Pokornys. Die diesjährige Viennale findet von 19. Oktober bis 2. November statt. "Wir werden unser Möglichstes tun, um die diesjährige Viennale in seinem Sinne zu gestalten", hieß es heute vom Festivalteam. (APA, 24.7.2017)