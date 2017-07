Apple Campus fast fertig: Drohnenvideo zeigt 9.000 Bäume

Erste Mitarbeiter bereits seit April am Apple Campus – Bauarbeiten noch bis Herbst

Der Drohnenfilmer Duncan Sinfield ist wieder einmal den Apple Campus überflogen. Seit über einem Jahr veröffentlicht Sinfield jeden Monat ein neues Drohnenvideo des Apple-Hauptquartiers, sodass sich dessen Fertigstellung genau beobachten lässt. Momentan fokussieren sich die Bauarbeiten auf das Innere der ringförmigen Firmenzentrale. Dort werden momentan tausende Bäume verpflanzt. Insgesamt sollen im Hauptquartier 9.000 Bäume stehen.

duncan sinfield

Der Baumpfleger dafür ist von Mitgründer und Ex-Chef Steve Jobs persönlich ausgewählt worden. Seiner Ansicht nach soll es im Apple-Firmenzentrum stets mehr Bäume als Entwickler geben.

foto: screenshot/youtube

Besucherzentrum

Zu sehen ist auch das neue Besucherzentrum, das demnächst eröffnen soll. Bis Ende Juli sollen laut MacRumors die Bauarbeiten daran abgeschlossen sein. Apple hat bereits begonnen, Mitarbeiter für den Shop und ein dazugehöriges Kaffeehaus einzustellen.

foto: screenshot/youtube

Neben Apple haben auch andere Techfirmen hochtrabende Pläne für ihre Hauptquartiere. Facebook plant etwa, eine eigene kleine Stadt zu bauen. Der Wettstreit zeigt, wie erfolgreich die IT-Konzerne sind.

foto: screenshot/youtube

Allerdings wird immer wieder Kritik an den Prunkbauten geäußert. So leiden oft unbeteiligte Anwohner an den Bauarbeiten und den hohen Wohnpreisen, die durch die Nähe zu den Firmenzentralen verursacht werden. (red, 24.7.2017)