Grafik-Mod macht "The Witcher 3" fast so schön wie einst versprochen

Hobbyprojekt "The Witcher 3 HD Reworked" bringt PC-Spielern hübschere Texturen und Modelle

Nach unzähligen Auszeichnungen und millionenfachen Verkäufen werden es die meisten Fans wohl vergessen haben, doch noch Tage vor dem Marktstart des Rollenspiels "The Witcher 3" musste sich die PR-Abteilung des Herstellers CD Projekt Red mit unbequemen Fragen bezüglich eines Grafik-Downgrades auseinandersetzen. Fans warfen den Entwicklern vor, das Spiel auf vorangegangenen Präsentationen mit deutlich hübscherer Optik beworben zu haben, als letztendlich mit Rücksicht auf Konsolenhardware und Durchschnitts-PCs realisiert werden konnte. An dem Verkaufserfolg änderten diese Vorwürfe im Fahrwasser einiger weiterer Downgrade-Skandälchen in der Branche nichts, dennoch ließ so mancher Fan seither nicht ab von dem Wunsch, "The Witcher 3" in noch schönerer Fassung spielen zu wollen.

Alles wieder schöner

Seit 2015 bereits arbeitet so unter anderen der Modder mit dem Spitznamen Halk Hogan an einer grafischen Aufwertung des Spiels. Mittlerweile ist sein Projekt "The Witcher 3 HD Reworked" weit vorangeschritten und bietet in der jüngsten Version 4.6 PC-Spielern die Möglichkeit, das Rollenspiel mit komplett überarbeiteten Texturen und Modellen in einer Pracht zu erleben, die zuvor nur in aufgehübschten Trailern zu sehen war. In Kleinstarbeit wurden von den Dächern der virtuellen Häuser bis zu Holzfässern und der Fasseroberfläche bereits fast alle Texturen mit hübscheren Versionen ersetzt, um die Spielwelt auch für eine Auflösung von 4K fit zu machen. Dabei ließ es sich der Modder den Spaß nicht nehmen, sogar eine Option für "E3 Novigrad Walls" einzurichten – eines der Mauerwerke, dass im Zuge der Downgrade-Debatte von Kritikern als Beweis für die nachträgliche optische Vereinfachung herangezogen wurde.

halk hogan Vergleich: "The Witcher 3" mit und ohne HD-Modifikation

Download und Anleitung

Erhältlich ist die Modifikation "The Witcher 3 HD Reworked" für die PC-Version von "The Witcher 3: Wild Hunt". Den kostenlosen Download sowie eine Anleitung findet man Nexusmods.com. (zw, 24.7.2017)