Mindestens ein Toter nach Angriff in israelischer Botschaft in Amman

Ein Israeli durch Stiche schwer verletzt, 17-Jähriger mutmaßlicher Angreifer getötet

Amman – Auf dem Gelände der israelischen Botschaft in Amman ist es einem Zeitungsbericht zufolge zu einem Kampf gekommen, bei dem ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt wurde. Ein 17-jähriger Jordanier sei Sicherheitskreisen zufolge am Sonntag an Schussverletzungen gestorben, nachdem er einen israelischen Sicherheitsbeamten mit einem Messer angegriffen habe, berichtet al-Arabiya.

Ein Israeli habe Stichverletzungen in der Brust erlitten und sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Weitere Details zur Tat oder deren Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Die jordanische Zeitung al-Ghad berichtet, es sei vor der Tat zu einem Streit gekommen.

Bestätigungen von offiziellen Stellen über den Vorfall gibt es derzeit nicht. Das Gebiet um die Botschaft wurde großräumig gesperrt.

Am Freitag hatten tausende Jordanier wegen des Streits um den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem gegen Israel demonstriert. Israel hatte nach einem Anschlag auf zwei israelische Polizisten in der Jerusalemer Altstadt Mitte Juli die Kontrollen zum Tempelberg verschärft und Metalldetektoren sowie zusätzliche Überwachungskameras am Eingang installieren lassen. Ob der Vorfall in der Botschaft in einem Zusammenhang mit dem Konflikt um den Tempelberg steht, ist noch unklar.

Jordanien ist einer der wenigen arabischen Staaten, der offizielle diplomatische Verbindungen mit Israel hat. (red,/APA, 23.7.2017)