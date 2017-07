Mindestens ein Toter nach Kampf in israelischer Botschaft in Amman

Ein Israeli durch Stiche verletzt, 17-Jähriger Jordanier getötet

Amman – Auf dem Gelände der israelischen Botschaft in Amman ist es einem Zeitungsbericht zufolge zu einem Kampf gekommen, bei dem ein Mensch getötet und einer weiterer verletzt wurde. Ein 17-jähriger Jordanier sei Sicherheitskreisen zufolge am Sonntag an Schussverletzungen gestorben, nachdem er einen israelischen Sicherheitsbeamten mit einem Messer angegriffen habe, berichtet al-Arabiya.

Ein Israeli habe Stichverletzungen in der Brust erlitten und sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Weitere Details zur Tat oder deren Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Die jordanische Zeitung al-Ghad berichtet, es sei vor der Tat zu einem Streit gekommen. (APA, 23.7.2017)