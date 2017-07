Altach schickt zahnlose Austria mit 3:0 nach Hause

Der Bundesliga-Auftakt ist für die Wiener Austria ordentlich missglückt. Die Veilchen kassierten in Vorarlberg eine empfindliche Niederlage

Altach – Also sprach Austrias Trainer Thorsten Fink: "Wir hatten eine hervorragende Vorbereitung. Ich bin zuversichtlich, dass uns ein guter Liga-Auftakt gelingt." Und so sah es am Sonntag in Altach tatsächlich aus: 45 Sekunden waren in der Cashpoint Arena um, und schon stand es in diesem Fußballspiel 1:0 für die Gastgeber. Haarsträubender Patzer von Verteidiger Tarkan Serbest, Kristijan Dobras spitzelt den Ball zum im Abseits befindlichen Hannes Aigner, Schiedsrichter Manuel Schüttengruber entgeht das, der 36-jährige Aigner trifft abgeklärt und schamlos ins Tor. Damit war das schnellste Bundesligator der Altacher Vereinshistorie perfekt.

9. Minute: Heiko Westermann, Austrias neuer Abwehrchef, befördert den Ball nicht wirklich aus dem Gefahrenbereich, der Weitschuss von Dobras aus 27 Metern landet im Kreuzeck – 2:0. Die ohne den gesperrten Raphael Holzhauser angetretenen Wiener waren geschockt, Schützenkönig Larry Kayode ausgenommen, er stand nicht im Kader, möchte weg. Altach hatte jedenfalls Spaß, blieb permanent gefährlich, Trainer Klaus Schmidt hatte sein Team perfekt eingestellt. Das frühe Tor hat das Unterfangen natürlich erleichtert.

Nicolas Ngamaleu (Kopfball neben das Tor/20.) und Aigner (verfehlte eine Flanke vor dem Tor nur um Zentimeter/26.), hätten sogar noch erhöhen können, die Austria wiederum verzeichnete vorerst nur einen Grünwald-Schuss von der Strafraumgrenze über die Querlatte (19.). Nach rund einer halben Stunde schienen sich die Wiener vom frühen Schock erholt zu haben, gefällige Spielzüge führten aber bis zur Pause nicht zu Gefahr.

In der zweiten Halbzeit konnten die Vorarlberger den Vorsprung sogar ausbauen, der eingewechselte Adrian Grbic köpfelte das 3:0 (68.). Im Gegensatz zu Aigner stand er knapp abseits.

Das Spiel der Austria wurde hingegen auch nach dem Seitenwechsel trotz kurzer Drangphase kaum besser. Ein Köpfler des für Dominik Prokop eingewechselten Kevin Friesenbichler in die Arme von Goalie Martin Kobras (53.) und ein strammer Freistoß von Ismael Tajouri (60./Kobras hielt) blieben lange Zeit die einzigen heißen Szenen für Violett. Neo-Stürmer Christoph Monschein trat kaum in Erscheinung.

Misslungene EL-Generalprobe für Violett

Austrias Generalprobe für den EL-Heimauftritt am Donnerstag gegen AEL Limassol misslang damit völlig. Finks persönliche Bilanz gegen Altach bleibt zudem bescheiden: In neun Ligaspielen holte die Austria unter Verantwortung des Deutschen nur zehn von 27 möglichen Punkten. Der Coach der Wiener stellte hernach fest: "Wir hätten auch ohne die Abseitstore nicht gewonnen."

Die aggressiveren, bissigeren Altacher, die bereits vier Partien mehr als die Austria in den Beinen hatten, bauten unter Schmidt ihre gute Bilanz weiter aus, sind in sechs Pflichtspielen der aktuellen Saison bei vier Siegen noch ungeschlagen. Die Vorarlberger dürfen am Donnerstag mit halbwegs breiter Brust in das EL-Spiel gegen KAA Gent gehen. (red, 23.7.2017)

Fußball-Tipico-Bundesliga, 1. Runde:

SCR Altach – FK Austria Wien 3:0 (2:0)

Altach, Cashpoint-Arena, 5.243, SR Schüttengruber

Tore:

1:0 ( 1.) Aigner

2:0 ( 9.) Dobras

3:0 (68.) Grbic

Altach: Kobras – Lienhart, Zech, Zwischenbrugger, Schreiner – Piesinger – Ngamaleu (75. Müller), Nutz (69. Salomon), Dobras, Gebauer – Aigner (63. Grbic)

Austria: Hadzikic – Larsen, Westermann, Filipovic, Martschinko – Serbest – Tajouri (64. De Paula), Prokop (46. Friesenbichler), Grünwald, Pires – Monschein

Gelbe Karten: Schreiner bzw. Westermann, Friesenbichler, Filipovic, Martschinko