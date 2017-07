Auböck im Finale über 400 m Kraul starker Fünfter

Der Österreicher konnte sich in der Schlussphase des Rennens noch nach vorne schieben und belegt den guten fünften Rang – Gold an Chinesen Sun Yang

Der Niederösterreicher Felix Auböck hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest über 400 m Kraul den fünften Platz belegt. Mit einer Zeit von 3:45,21 Minuten blieb er am Sonntag hinter Sieger Sun Yang aus China, Olympiasieger Mack Horton aus Australien, dem Italiener Gabriele Detti und dem Koreaner Park Taehwan. Im Vorlauf hatte er in 3:44,19 Minuten neuen österreichischen Rekord markiert.

Auböck, Athlet der Universität Michigan in den USA, war völlig überraschend als Schnellster ins Finale eingezogen. In Budapest hat der 20-Jährige in der kommenden Woche über 200 m, 800 m und 1.500 m noch drei weitere Chancen. Schon am (morgigen) Montag geht es mit dem 200-m-Bewerb weiter. (APA. 23.7.2017)

Sonntag-Ergebnis der Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest:

400 m Kraul:

1. Sun Yang (CHN) 3:41,38 Min.

2. Mack Horton (AUS) 3:43,85

3. Gabriele Detti (ITA) 3:43,93

4. Park Taeh-wan (KOR) 3:44,38

5. Felix Auböck (AUT) 3:45,21

6. James Guy (GBR) 3:45,58

7. Zane Grothe (USA) 3:45,86

8. David McKeon (AUS) 3:46,27